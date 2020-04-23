Генерал МВД назвал киберпреступность главной проблемой во время пандемии

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Киберпреступность превзошла уличную преступность и стала главной проблемой во время пандемии коронавируса нового типа, заявил глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов в интервью РИА «Новости».

В условиях пандемии кибермошенники стали действовать «более сплоченно, профессионально, грамотно», отметил Жданов. По его словам, борьба с киберпреступностью для сотрудников правоохранительных органов выходит на первый план.

По данным российского МВД, в первой четверти текущего года число киберпреступлений в России увеличилось на 83,9% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.

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