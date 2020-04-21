«Яндекс» не будет отключать «Разговорчики» в навигаторе

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«Яндекс» не будет отключать функцию «Разговорчики» в навигаторе, но приложение не должно быть площадкой для политических дебатов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы не станем закрывать «Разговорчики», так как считаем, что общение водителей, которые находятся на одной дороге, — необходимая часть навигационного сервиса», — сказали в пресс-службе.

Тем не менее, компания напомнила, что все политические комментарии отслеживаются и удаляются. Также сообщается, что пользователи не смогут оставить метки или комментарии в навигаторе, если они находятся в другом месте.

20 апреля жители разных городов оставляли метки в «Яндекс.Навигаторе» рядом с администрациями, требуя отменить самоизоляцию.

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