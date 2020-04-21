В Москве камеры видеонаблюдения могут фиксировать нарушения пропускного режима

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В Москве все камеры видеонаблюдения могут фиксировать нарушения пропускного режима, технические данные у них для этого есть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что этот момент пока обсуждается.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что в столице режим всеобщей самоизоляции и пропускную систему необходимо продлить до 1 мая, чтобы продолжить сдерживание пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.

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