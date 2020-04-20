Россияне на самоизоляции перестали интересоваться, как завязывать галстук

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Поисковые запросы россиян сильно изменились во время самоизоляции, выяснил «Яндекс» в своем исследовании.

Интерес к некоторым темам взлетал или падал на фоне ситуации с распространением коронавируса и жизни в условиях самоизоляции. Так, в последний месяц люди стали больше интересоваться гигиеной и средствами защиты. Подскочил, но затем упал интерес к народным средствам — имбирю и куркуме.

Жизнь в самоизоляции привела к повышенному интересу, как сделать что-то, «не выходя из дома». Только за вторую половину марта запрос с этой фразой вырос в несколько раз.

В марте россияне почти перестали интересоваться «как завязать галстук», зато стали искать, «чем заняться», «чем занять ребенка» и «как научиться жонглировать».

Вырос интерес к приготовлению еды и домашним тренировкам — запросы на хлебопечки и велотренажеры выросли, а на чемоданы упали.

Кроме прочего, отмечаю авторы исследования, люди стали интересоваться тем, о чем раньше вряд ли подумали бы. Например, в марте-апреле россияне искали «собак напрокат», «виртуальный бар», «как подстричься самостоятельно» и «когда все это закончится».