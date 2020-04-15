Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии

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Корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps, сообщается на сайте компании.

По данным пресс-службы, новая функция позволит отслеживать существующие тенденции передвижений людей в разных регионах мира. Эта статистика будет полезна местным властям, которые смогут оценить, какими видами транспорта люди преимущественно пользуются во время карантина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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