В России предложили ввести уголовное наказание за травлю в интернете

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В общественной палате (ОП) предложили ужесточить наказание за оскорбления и травлю в сети. Соответствующее предложение общественная палата направила в Госдуму и Совфед, передают «Известия».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что на данный момент прямой ответственности за подобные действия российским законодательством не предусмотрено.

По словам автора инициативы председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, на сегодняшний день становится актуальным введение серьезной ответственности за кибербуллинг в интернете.

«Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях», — считает Малькевич.

Так, за угрозу убийством в сети тяжким причинением вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету вменять штраф до 6 млн рублей.

Уточняется, что обе палаты готовы рассмотреть предложения.

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