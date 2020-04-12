Приложение для выдачи пропусков не будет работать в Москве

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Созданное Минкомсвязью мобильное приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не будет распространяться на Москву, где будет действовать собственная система пропусков. Об этом Минкомсвязь России сообщает на своем сайте.

Уточняется, что программа запущена в тестовом режиме. В ведомстве отмечают, что программа может быть использована для предоставления ряда электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, приложение может быть адаптировано для организации пропускного режима в регионах, за исключением Москвы.

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