В МВД подтвердили рассылку фейковых уведомлений о штрафах за карантин

В министерстве внутренних дел России написали в Twitter, что SMS-рассылка о якобы введении штрафов за нарушение режима самоизоляции по коронавируса — это ложная информация.

По данным ведомства, фейковыми являются сведения, которые появились в сети о том, что россияне получают SMS-сообщения о выявленных фактах нарушениях. Также в таких сообщениях говорилось о необходимости оплатить штраф.

«Данные сообщения не соответствуют действительности!», — говорится в посте.

Ранее стало известно, что такие сообщения стали рассылать мошенники. Данные сообщения рассылались через SMS и мессенджеры. При этом в уведомлении указывались личные данные получателя.

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