Журнал «Русский Репортер» объявил о закрытии, спустя более 13 лет работы. Редакция сообщила об этом на странице в Facebook.

Точные причины закрытия журнала неизвестны. Отмечается, что представители учредителя сообщили работникам журнала о расторжении трудовых договоров.

«Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, — экономическая», — говорится в сообщении. По словам журналистов, в начале марта издание узнало о потере крупного источника финансирования.

Редакция выразила слова благодарности читателям, основателям холдинга за «испытанное счастье заниматься любимым делом».

«Спасибо всем, кто был с нами в эти годы, удачи вам, здоровья и вдохновения! Все только начинается!», — заключила редакция.

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