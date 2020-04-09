Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии
Журнал «Русский Репортер» объявил о закрытии, спустя более 13 лет работы. Редакция сообщила об этом на странице в Facebook.
Точные причины закрытия журнала неизвестны. Отмечается, что представители учредителя сообщили работникам журнала о расторжении трудовых договоров.
«Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, — экономическая», — говорится в сообщении. По словам журналистов, в начале марта издание узнало о потере крупного источника финансирования.
Редакция выразила слова благодарности читателям, основателям холдинга за «испытанное счастье заниматься любимым делом».
«Спасибо всем, кто был с нами в эти годы, удачи вам, здоровья и вдохновения! Все только начинается!», — заключила редакция.
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