Минкомсвязь запустит систему идентификации лиц, возвращающихся в Россию
Минкомсвязь и МИД России запустят систему идентификации лиц, возвращающихся в Россию из-за границы, пишет ТАСС.
«Минкомсвязи России, МИД России обеспечить создание единой информационной системы по идентификации возвращающихся из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции российских граждан», — отворится в сообщении по итогам заседания Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции.
Это позволит исключить риски распространения коронавируса, в том числе связанные с нарушением карантина и самоизоляции.
В России коронавирусом заразились 5389, скончались 45 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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