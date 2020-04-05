Минкомсвязь запустит систему идентификации лиц, возвращающихся в Россию

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Минкомсвязь и МИД России запустят систему идентификации лиц, возвращающихся в Россию из-за границы, пишет ТАСС.

«Минкомсвязи России, МИД России обеспечить создание единой информационной системы по идентификации возвращающихся из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции российских граждан», — отворится в сообщении по итогам заседания Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции.

Это позволит исключить риски распространения коронавируса, в том числе связанные с нарушением карантина и самоизоляции.

В России коронавирусом заразились 5389, скончались 45 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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