Москва готова запустить систему контроля домашнего режима
Столица технически готова оперативно запустить умную систему контроля за соблюдением домашнего режима, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
«Техническая инфраструктура столицы готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции», — сказал Лысенко.
Он уточнил, что сейчас работа системы не требуется, но в случае ухудшения ситуации с коронавирусом ее можно будет запустить.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.
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