Москва готова запустить систему контроля домашнего режима

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Столица технически готова оперативно запустить умную систему контроля за соблюдением домашнего режима, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

«Техническая инфраструктура столицы готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции», — сказал Лысенко.

Он уточнил, что сейчас работа системы не требуется, но в случае ухудшения ситуации с коронавирусом ее можно будет запустить.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.

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