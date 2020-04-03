Путин поручил обеспечить россиян бесплатным доступом к российским сайтам

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и телекомпаниям обеспечить граждан бесплатным доступом к российским интернет-сервисам, в том числе для покупки лекарств и дистанционного обучения, пишет пресс-служба Кремля.

Согласно опубликованному документу, о реализации поручения необходимо сообщить до 10 апреля.

В России коронавирусом заразились 4149, скончались 34 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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