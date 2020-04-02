Пресс-секретарь Мишустина подтвердил, что у премьера нет аккаунтов в соцсетях

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Премьер-министр России Михаил Мишустин не ведет никаких аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Бориса Белякова.

В последнее время в таких соцсетях, как Twitter, Facebook, «ВКонтакте» и в «Одноклассники», появились псевдо-страницы главы правительства.

«У Мишустина нет никаких аккаунтов в социальных сетях», — уточнил Беляков.

При этом у бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева были аккаунты в соцсетях.

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