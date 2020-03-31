NYT: ФБР допускала систематические нарушения в запросах на «прослушку» подозреваемых

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Генеральный инспектор минюста США Майкл Хоровиц заявил, что ФБР регулярно допускают нарушения при подготовке запросов о прослушке подозреваемых, пишет The New York Times.

Изначально изначально ошибки были выявлены в случае с бывшим советником предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна. Далее в минюсте решили провести проверку.

Хоровиц отметил, что такие же ошибки и неаккуратное оформление запросов встречаются систематически в подобных случаях, а не единично.

По его словам, нет уверенности в том, что ФБР выполняла все процедуры в соответствии с правилами, а весь процесс проводился таким образом, чтобы не нарушать стандарты на запросы о прослушивании подозреваемых.

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