Глава МТС призвал клиентов компании воздержаться от пересылки мемов
Президент МТС Алексей Корня призвал клиентов компании воздержаться от пересылки объемного контента, в том числе мемов, в связи с возросшей нагрузкой на сеть в условиях удаленной работы. Соответствующее письмо опубликовано на сайте компании.
Он попросил пользователей с умом потреблять контент в сети.
«Это не значит, что вам нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы», — уточнил Корня.
Он отметил, что речь идет о «веселых, но тяжелых по объему видео в мессенджерах», которые создают значительную нагрузку на инфраструктуру операторов.
Глава МТС обратил внимание на то, что ряд интернет-компаний уже снизили качество пересылаемых видео, убрав из настроек 4K и Full HD-качество, он призвал отственно подойти к потреблению контента.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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