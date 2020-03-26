Blablacar останавливает бронирование поездок в Москве с 29 марта
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Сервис поиска попутчиков в сфере пассажирских автоперевозок Blablacar с 29 марта приостанавливает работу в Москве на фоне распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«Следуя требованиям руководства Москвы, в ночь с воскресенья на понедельник мы приостановим работу сервиса в столице», — сообщили агентству представители сервиса.
Также в компании пояснили, что готовы прекратить работу и в других регионах страны, если поступит распоряжение местных органов власти.
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