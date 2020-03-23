Жаров прокомментировал свой уход с поста главы Роскомнадзора

Освобожденный с должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назвал восемь лет во главе ведомства «огромным и важным отрезком жизни». Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Роскомнадзор за эти годы очень изменился.

«Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации», — заявил Жаров.

Он отметил, что многое получилось, и следующий глава Роскомнадзора «имеет огромное поле для деятельности».

«В Роскомнадзоре отличная команда профессионалов, настроенных на новые достижения», — сказал Жаров.

Он также пожелал им добиться «успехов и новых побед».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Жаров возглавит «Газпром-Медиа», а пост руководителя Роскомнадзора займет глава управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов.

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