Главу Роскомнадзора Жарова отправили в отставку

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении с занимаемой им должности главы Роскомнадзора Александра Жарова. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — указано в распоряжении Мишустина.

Ранее СМИ сообщали, что Александр Жаров возглавит «Газпром-Медиа», а руководителем Роскомнадзора станет глава управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов.

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