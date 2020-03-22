Компания Facebook пожертвовала врачам 720 тысяч масок
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Компания Facebook пожертвовала врачам 720 тыс. масок для борьбы с коронавирусом, написал на своей странице создатель соцсети Марк Цукерберг.
«Медицинские работники остро нуждаются в большем количестве средств защиты. В качестве помощи Facebook пожертвовала наш аварийный запас из 720 000 масок, которые мы закупили на случай продолжения лесных пожаров», — рассказал Цукерберг.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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