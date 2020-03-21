Интернет-компании открыли бесплатный доступ для остающихся дома россиян
Главные операторы связи РФ, множество онлайн-сервисов, образовательные площадки и целый ряд создателей контента предоставили совершенно бесплатно доступ к своим ресурсам для вынужденных оставаться дома пользователей Сети.
Происходит это в рамках акции #МыВместе. Сведения о сервисах, к которым уже сейчас предоставлен свободный доступ, включая бесплатный интернет-трафик, опубликованы на сайте ДоступВсем.рф.
«Школьники и студенты смогут продолжить занятия в виртуальных классах, а при желании познакомиться с лекциями других преподавателей, самых лучших в стране. Стали доступнее дистанционные консультации врачей», - говорится на сайте.
Кроме того, в открытом доступе есть русская и зарубежная классика и современные бестселлеры.
Проект поддержали порядка сотни компаний, среди которых Яндекс, Mail.ru, 1С, сервисы Сбербанка и многие другие.