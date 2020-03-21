В WhatsApp появился чат-бот с данными ВОЗ о COVID-19
В мессенджере WhatsApp появился чат-бот, который предоставляет информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о COVID-19. Об этом сообщается на сайте компании Facebook, которой принадлежит приложение.
Канал называется WHO Health Alert. В нем будет приводится информация о том, как остановить распространение коронавируса, а также появятся рекомендации относительно путешествий. Кроме того будут развенчиваться слухи об инфекции.
Сервис предоставляется на бесплатной основе. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно отправить слово Hi («Привет» - англ.) на принадлежащий ВОЗ номер +41-79-893-1892.
Пока информация доступная лишь на английском языке, в ближайшие недели она появится на русском, английском, арабском, китайском, французском и испанском.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 253 случая заражения коронавирусом нового типа.
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