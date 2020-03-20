YouTube снизит качество видео вслед за Netflix
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Компания Alphabet Inc. уведомило видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в Европейском Союзе, чтобы Интернет не упал из-за ситуации, когда многие европейцы перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что компания пошла на такой шаг, поскольку видеоролики составляют значительную часть интернет-трафика.
Ранее такую же меру предприняла стриминговая компания Netflix. Она также прекратила показывать видео в высоком разрешении.
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