Steam побил рекорд по количеству онлайн-пользователей из-за коронавируса

На игровой платформе Steam в выходные одновременно находилось в сети более 20 миллионов человек. Эти рекордные показатели могли появиться из-за коронавируса, пишет The Verge со ссылкой на данные онлайн-сервиса.

Стоит отметить, что это первый раз, когда Steam одновременно посетили 20 миллионов пользователей, при этом почти 6,4 миллиона из них активно играли в игры.

Предыдущий рекорд по посещаемости Steam — 19 миллионов — был установлен более месяца назад.

Распространение коронавируса пока не замедляется в большей части мира, поэтому пользователи Steam, вероятно, установят и другие рекорды. Кроме того, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выпустил распоряжение, запрещающее работу ночных клубов, кинотеатров и концертных площадок с утра вторника. Различные меры по сдерживанию и борьбе с коронавирусом придумывают и в других странах, заключает издание.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bloomberg: крупнейшая игровая выставка E3 отменена из-за коронавируса