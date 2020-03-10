Ассоциация юристов России предлагает поднять штрафы за утечку данных

Ассоциация юристов России (АЮР) выступила с предложением об ужесточении ответственности компаний за утечку персональных данных, сообщается на сайте ассоциации.

В соответствии с предложением АЮР, работающие с персональными данными клиентов компании, в числе которых государственные органы и криптобиржи, должны будут выплачивать гражданам компенсацию в случае утечки. Ассоциация предлагает установить размер компенсации в диапазоне от 0,5 до 5 млн рублей.

Рассчитывающие на компенсацию граждане должны будут доказать, что утечка произошла по вине компании, отмечается в сообщении АЮР.

Существующие на данный момент нормы в данной сфере не создают финансовых стимулов, которые бы побуждали работающие с персональными данными компании обеспечивать сохранность информации, считают в АЮР. Отмечается, что предложение об ужесточении ответственности направлено в Госудуму и Роскомнадзор.

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