ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого. Объявление доступно в библиотеке рекламы на официальной странице ведомства в Facebook, передает ТАСС.

На черно-белой фотографии поэта написано белыми буквами: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

В самом посте говорится об обращении в ФБР при наличии информации, которая может помочь бюро. Переход по ссылке перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне, где также на русском и английском предлагается передать информацию при соблюдении конфиденциальности.

Отмечается, что всего размещено три объявления на русском от ФБР. На других изображены разговаривающие люди и надписи «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих» и «Мы готовы к разговору. Дело за вами».

При этом рекламу в своей ленте могут увидеть только пользователи, находящиеся на территории США.