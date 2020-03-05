Пользователь рассказал о заказе человекоподобной куклы Греты Тунберг
close
Один из пользователей имиджборда 4chan рассказал о заказе в Японии человекоподобной куклы с внешностью шведской экоактивистки Греты Тунберг. Скриншот сообщения опубликован на портале Reddit.
По его словам, изготовление по его заказу будет стоить $3400, работа займет два месяца.
Он рассказал, что кукла будет обладать программируемым голосом.
Однако подлинность самого заказа подтвердить невозможно, как и объявления о нем на анонимном сервисе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ученые обнаружили новый вид улитки и назвали его в честь Греты Тунберг
— «Не конец мира»: 19-летняя активистка бросила вызов Грете Тунберг
— Российские пранкеры разыграли Сандерса, представившись Гретой Тунберг