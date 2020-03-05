Пользователь рассказал о заказе человекоподобной куклы Греты Тунберг

Один из пользователей имиджборда 4chan рассказал о заказе в Японии человекоподобной куклы с внешностью шведской экоактивистки Греты Тунберг. Скриншот сообщения опубликован на портале Reddit.

По его словам, изготовление по его заказу будет стоить $3400, работа займет два месяца.

Он рассказал, что кукла будет обладать программируемым голосом.

Однако подлинность самого заказа подтвердить невозможно, как и объявления о нем на анонимном сервисе.

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