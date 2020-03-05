Путин назвал Касперского альтернативой Маску

Президент России Владимир Путин заявил, что российский программист Евгений Касперский является альтернативой Илону Маску. Об этом он сказал в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Журналист спросил президента, кого из России можно предложить в качестве альтернативы известному американцу.

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже», — отметил Путин.

По его мнению, Касперский является одним из лидеров в стране в сфере технологий.

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