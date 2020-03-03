Twitter переводит сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса

Twitter рекомендует сотрудникам перейти на работу из дома с целью снизить риск заражения коронавирусом нового, сообщается в блоге компании.

Сотрудники Twitter в Гонконге, Японии и Южной Корее будут переведены на удаленную работу в обязательном порядке, отмечается в заявлении. Подчеркивается, что работники из других стран смогут приходить в офис, однако компания работает над возможностью осуществлять все действия удаленно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На данный момент заражены 90 717 человек. Умерли от коронавируса нового типа 3 115 человека, вылечились — 47 871.

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