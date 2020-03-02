Nokia сменит главу компании впервые за 10 лет

Президент и главный исполнительный директор компании Nokia Раджива Сури покидает должность после многолетней работы, сообщает TechCrunch со ссылкой на заявление компании.

«После 25 лет работы в Nokia я хочу сделать что-нибудь другое», — передаются слова Сури.

Сури был гендиректором Nokia Solutions and Networks с 2009 года. На его место придет бывший президент и генеральный директор энергетической компании Fortum Пекка Лундмарк.

В сообщении отмечается, что Лундмарк официально начнет работать в компании Nokia с 1 сентября 2020 года.

Стоит отметить, что это сообщение появилось через несколько дней после того, как издание Bloomberg сообщило, что Nokia изучает ряд стратегических вариантов, в том числе продажу части своих активов для потенциальных сделок слияния.

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