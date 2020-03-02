«Ъ»: «Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens

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Крупнейшими поставщиками оборудования для станции стали ОАО «ТКЗ Красный котельщик», ОАО «Силовые... Крупнейшими поставщиками оборудования для станции стали ОАО «ТКЗ Красный котельщик», ОАО «Силовые...
Крупнейшими поставщиками оборудования для станции стали ОАО «ТКЗ Красный котельщик», ОАО «Силовые...
«РусГидро»

Российская энергомашиностроительная компания »Силовые машины» решила продать свою долю в 35% в «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) основному владельцу — германской компании Siemens. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к «Силовым машинам».

По данным издания, согласно условиям создания совместного предприятия, у «Силовых машин» раз в три года появляется право на продажу своей доли. Переговоры о продаже начались в 2020 году и должны завершиться в течение двух месяцев. В случае, если за это время компании не смогут договориться о стоимости сделки, подключится независимый оценщик.

Источник утверждает, что доля компании в совместном предприятии оценивается примерно в $5-6 млн.

В материале также отмечается, что при выкупе доли «Силовых машин» на место компании Siemens должен будет привлечь другого российского инвестора, которым, по информации издания, может стать »Газпром энергохолдинг».

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