«Ъ»: «Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens

Российская энергомашиностроительная компания »Силовые машины» решила продать свою долю в 35% в «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) основному владельцу — германской компании Siemens. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к «Силовым машинам».

По данным издания, согласно условиям создания совместного предприятия, у «Силовых машин» раз в три года появляется право на продажу своей доли. Переговоры о продаже начались в 2020 году и должны завершиться в течение двух месяцев. В случае, если за это время компании не смогут договориться о стоимости сделки, подключится независимый оценщик.

Источник утверждает, что доля компании в совместном предприятии оценивается примерно в $5-6 млн.

В материале также отмечается, что при выкупе доли «Силовых машин» на место компании Siemens должен будет привлечь другого российского инвестора, которым, по информации издания, может стать »Газпром энергохолдинг».

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