«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что принять соответствующее постановление планировалось до 1 марта.

По данным издания, список бесплатных сайтов предполагается представить в апреле. Кроме того, к июлю должен быть подготовлен проект постановления о возмещении затрат операторов.

По оценкам Минкомсвязи, на них уйдет 5,7 млрд рублей в год, однако сами компании указывают сумму в размере 150 млрд рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нужна компенсация: что провайдеры требуют за доступ к госуслугам

— Перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом определят до марта