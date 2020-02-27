Сервисы заказа такси могут включить в список бесплатных ресурсов

Сервисы для заказа такси могут быть включены в перечень социально значимых российских ресурсов с бесплатным доступом, заявила заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) Людмила Бокова. Об этом сообщает ТАСС.

Внесение агрегаторов такси в список социально значимых ресурсов позволит россиянам использовать данные сервисы при нулевом балансе вне зависимости от тарифного плана, подчеркнула Бокова.

Ранее в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально-значимым онлайн-ресурсам.

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