Путин потребовал наказать организаторов «групп смертей» в интернете
close
Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы «групп смерти» и интернет-радикалы должны быть наказаны, передает ТАСС.
«Работа по выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели — нести заслуженное наказание», — сказал Путин на заседании коллегии МВД.
Президент добавил, что радикалы пропагандируют уголовную субкультуру. Часто они склоняют подростков к правонарушениям и самоубийствам.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Про уродов и детей: Путин обсудил проблему «групп смерти»
— «Угодила в группу смерти»: 11-летняя сибирячка покончила с собой