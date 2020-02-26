Путин потребовал наказать организаторов «групп смертей» в интернете

Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы «групп смерти» и интернет-радикалы должны быть наказаны, передает ТАСС.

«Работа по выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели — нести заслуженное наказание», — сказал Путин на заседании коллегии МВД.

Президент добавил, что радикалы пропагандируют уголовную субкультуру. Часто они склоняют подростков к правонарушениям и самоубийствам.

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