Ассанж предстал перед британским судом
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предстал перед британским судом в начале слушаний по экстрадиции в понедельник, 24 февраля. Об этом сообщает Reuters
Побрившийся Ассанж был одет в сине-серый костюм.
Перед дачей показаний он подтвердил свое имя и возраст. Судья заявила, что при любых нарушениях люди будут выведены из зала суда. В рамках заседания суд должен решить, нужно ли экстрадировать Ассанжа спустя почти десятилетие после утечки секретных документов США в сеть. Стоит отметить, что США завели на Ассанжа 18 уголовных дел.
В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.
В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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