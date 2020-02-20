Помпео пообещал Грузии помощь после российских кибератак

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал оказать Грузии поддержку после кибератак на государственные ресурсы, в которых грузинский МИД обвиняет Россию. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

США предоставят Грузии необходимую помощь для повышения кибербезопасности и для защиты страны от киберугроз, отметил Помпео. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты окажут техническую поддержку для укрепления защиты Грузии от подобных атак.

Кроме того, госсекретарь призвал России прекратить подобное поведение в Грузии и в других странах. Помпео добавил, что данные действия противоречат заявлениям о том, что Россия является «ответственным игроком в киберпространстве».

Ранее Министерство иностранных дел Грузии заявило об ответственности России за кибератаку на государственные ресурсы в октябре 2019 года.

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