Умер придумавший команды «копировать» и «вставить» информатик Ларри Теслер

Скончался американский информатик Ларри Теслер, который изобрел команды для компьютера «вырезать», «скопировать» и «вставить». Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Теслер скончался в возрасте 74 лет.

Он начал работать в Силиконовой долине в начале 1960-х годов, когда компьютеры не были массово распространены.

Благодаря его изобретениям, в том числе командам «вырезать», «скопировать» и «вставить», пользоваться персональным компьютером стало проще. Кроме того, Теслер проработал в компании Xerox.