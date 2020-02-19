Власти обязали СМИ и мобильных операторов оповещать граждан о ЧС

Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий СМИ и мобильных операторов в случае обращения к ним органов власти уведомлять население о чрезвычайных ситуациях, передает ТАСС.

«От формы распространения СМИ зависит, что будет указывать в обращении соответствующий орган власти — требование выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию », — уточняется в пояснительной записке.

Законопроект позволяет органам власти и местного самоуправления обращаться к операторам связи и редакциям СМИ с требованием экстренно донести информацию до пользователей, зрителей и читателей.

Документ был внесен в Госдуму в июне 2019 года. В первом чтении его приняли 5 ноября 2019 года.

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