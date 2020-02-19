В российских банках в пять раз выросло число случаев нарушения информационной безопасности

Начальник отдела проверок и контроля применения информационных технологий ФинЦЕРТ ЦБ Александр Дудка сообщил, что в 2019 году Центробанк выявил пятикратный рост числа случаев нарушений информационной безопасности в банках и некредитных финансовых организациях, передает »«Коммерсантъ»».

«Выявлено в 2019 году различных нарушений, изъянов информационной безопасности более 1100 штук. По предыдущему году эта цифра была скромнее, около 200»,— сказал Александр Дудка.

По его словам, основными проблемами выступают недостаточная ответственность сотрудников и невнимание служб внутреннего аудита.

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