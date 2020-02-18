В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Установка программного обеспечения будет осуществляться в рабочем режиме, отметили представители Xiaomi. Они добавили, что компания уже практикует предустановку приложений локальных разработчиков.

Соответствующие нормы уже подписанного президентом России Владимиром Путиным закона будут действовать с 1 июля 2020 года.

Вместе с тем список гаджетов, равно как и набор приложений, кабмином пока не составлен.

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