В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО
Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Установка программного обеспечения будет осуществляться в рабочем режиме, отметили представители Xiaomi. Они добавили, что компания уже практикует предустановку приложений локальных разработчиков.
Соответствующие нормы уже подписанного президентом России Владимиром Путиным закона будут действовать с 1 июля 2020 года.
Вместе с тем список гаджетов, равно как и набор приложений, кабмином пока не составлен.
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