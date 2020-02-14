Более трети пользователей сайтов знакомств столкнулись с мошенниками в 2019 году

Около 34% пользователей сайтов знакомств в 2018 году сталкивались с мошенниками. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru» документе с данными опроса компании ESET.

В 2018 году эти цифры были на 6% ниже.

При этом в прошлом году также увеличилось количество получаемых сообщений с вирусами и странными текстами (38% против 28%).

11% опрошенных заявили, что их шантажировали (в 2018 — 8%).

При этом 47% респондентов отметили, что защита мобильных устройств им не нужна, поэтому они не пользуются антивирусом.

В опросе приняли участие около двух тысяч российских пользователей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мошенники используют бренды Tinder и Badoo для кражи данных россиян

— Аналитики рассказали об опасности бесплатных приложений для знакомств

— Tinder раскроет данные пользователей российским спецслужбам