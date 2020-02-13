Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
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Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление судьи Александра Михалева.
«Иностранное юридическое лицо Facebook Inc.» признано виновным по ч. 8 статьи 13.11 КоАП «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных».
Ранее суд также оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ переносить серверы в Россию.
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