«Глонасс» рассказал, когда в России появятся «умные» дороги

Система «умных» дорог в России может появиться в ближайшие 2-3 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет», пресс-секретаря партнерства «Глонасс» Ярослава Федосеева.

Отмечается, что проект реализуется НП «Глонасс» в рамках платформы «Автодата» НТИ «Автонет» по поручению главы государства.

Федосеев пояснил, что данная система обеспечит обмен данных между участниками дорожного движения, инфраструктурой и операторами управления дорожным движением, что позволит водителю заранее узнавать о приближении пешехода, необходимости предоставления проезда автомобилям скорой или пожарной, а также о наличии постороннего предмета или открытого люка на дороге.

Он также подчеркнул, что по проведенным исследованиям, проект позволит снизить количество ДТП в стране минимум на 20%.

По словам Федосеева, первые успешные тестирования уже проведены в Самаре.