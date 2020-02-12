Facebook обнаружил ряд связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Администрация социальной сети Facebook удалила ряд учетных записей за нарушение политики компании об иностранном вмешательстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Уточняется, что среди них были российские, иранские и вьетнамские учетные записи.

В заявлении Facebook говорится, что всего было удалено 78 аккаунтов, 11 страниц, 29 групп и четыре аккаунта в Instagram. По сообщению компании, все они нарушили политику компании, которая направленна против иностранного вмешательства.

В заявлении говорится, что они происходили из России и в основном концентрировались на Украине, а также в соседних странах.

Facebook утверждает, что удаленные страницы могут быть связаны с российскими службами военной разведки.

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