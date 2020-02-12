В «Хабре» опровергли запросы от ФСБ о передаче доступа к перепискам россиян

Руководитель отдела «Хабра» по работе с пользователями и комьюнити-менеджер Андрей Шевелев заявил, что проект «Хабр» не получал запросов от ФСБ и не устанавливал у себя оборудование для обмена информацией со спецслужбой. Ответ опубликован в блоге проекта.

По данным Шевелева, за 2020 год в «Хабр» и его другие проекты поступило два запроса — от Роскомнадзора и МВД. В 2019 году таких запросов было 14, один из них принадлежал Google. При этом запросов от ФСБ не поступало.

«Все взаимодействие осуществляется только через официальные запросы с соблюдением всех формальностей, без каких-либо недокументированных и подковерных запросов», — говорится в сообщении.

Ранее «Медуза» сообщила, что ФСБ направило порталам «Авито», «Хабр» и Rutube требования передать спецслужбе ключи для дешифровки переписки пользователей, а также организовать «круглосуточный доступ к своей информационной системе».