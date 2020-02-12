Мишустин рассказал, как будут использоваться технологии Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, где будут востребованы технологии Сбербанка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, они будут применяться для упрощения жизни российских граждан, а также для построения цифровой платформы государства.

Премьер также выразил надежду на то, что банк станет еще более удобным для вкладчиков.

Об этом Минустин заявил на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом, который, в свою очередь отметил, что в планы банка входит введение новых сервисов: как финансовых, так и нефинансовых.

«Надеюсь, что мы сможем принести большую пользу в этих двух направлениях», — подчеркнул Греф.

До этого стало известно, что правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ.

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