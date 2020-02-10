СМИ: стали известны результаты тестирования операторами устойчивого рунета

Операторы связи сообщили Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона об устойчивом рунете, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Оказалось, что при тестовом пуске оборудования на Урале зафиксированы случаи снижения скорости, а также ухудшения качества сигнала, при этом масштабных сбоев не было.

Помимо прочего, один из участников тестирования сообщил, что столкнулся с невозможность заблокировать мессенджер Telegram.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов заявил, что первые всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы рунета показали готовность эффективно реагировать на угрозы.