Facebook заблокировал страницу подозреваемого в массовой стрельбе в Таиланде
Социальная сеть Facebook сообщила об удалении аккаунта человека, которого подозревают в массовой стрельбе в Таиланде, цитирует Reuters.
В компании также подчеркнули, что будут удалять учетные записи и другой контент, связанный с атакой, если это нарушит их политику. Для этого сотрудники будут мониторить соцсеть круглосуточно.
«В Facebook нет места людям, совершающим подобные злодеяния, и мы не позволяем хвалить или поддерживать это нападение», — сказал представитель компании.
Правоохранительные органы полагают, что стрелок размещал в Facebook различные посты до массового расстрела людей и во время стрельбы.
По последним данным, жертвами стрелка стали уже 17 человек.
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