Facebook заблокировал страницу подозреваемого в массовой стрельбе в Таиланде

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Социальная сеть Facebook сообщила об удалении аккаунта человека, которого подозревают в массовой стрельбе в Таиланде, цитирует Reuters.

В компании также подчеркнули, что будут удалять учетные записи и другой контент, связанный с атакой, если это нарушит их политику. Для этого сотрудники будут мониторить соцсеть круглосуточно.

«В Facebook нет места людям, совершающим подобные злодеяния, и мы не позволяем хвалить или поддерживать это нападение», — сказал представитель компании.

Правоохранительные органы полагают, что стрелок размещал в Facebook различные посты до массового расстрела людей и во время стрельбы.

По последним данным, жертвами стрелка стали уже 17 человек.

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