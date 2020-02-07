Блокировка смарт-телевизоров Samsung вызвана отсутствием сертификации

Блокировку умных телевизоров Samsung Electronics у россиян объяснили в компании. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, в Samsung рассказали, что с этим могут столкнуться лишь обладатели несертифицированных для России моделей; тех, что произведены для других стран.

В компании пояснили, что отсутствие сертификации устройства под российский регион не дает производителю возможности гарантировать его корректную работу, доступность всех функций и сервисное обслуживание.

Как уточняется, разблокировать некоторые функции на таких устройствах возможно путем неких манипуляций по изменению установленных заводских настроек.

Ранее на блокировку устройств с Smart-функциями пожаловались ряд россиян.

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