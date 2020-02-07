В МВД появилось подразделение по борьбе с ИТ-преступлениями

В структуре следственного департамента и территориальных органов предварительного следствия Министерства внутренних дел России появились подразделения для борьбы с киберпреступлениями. Об этом сообщил заместитель министра, начальник следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Романов.

По информации ведомства, в прошедшем году на территории России произошло около 300 тысяч киберпреступлений, это на 70% больше по сравнению с предыдущими показателями.

С связи с повышением числа нарушений подобного характера МВД, Генпрокуратура и ФСБ поддержали инициативу о формировании в стране единой онлайн-системы для жалоб в сфере кибербезопасности. В настоящее время данная идея разрабатывается.