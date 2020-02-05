Перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом определят до марта
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Список социально значимых ресурсов в Сети, доступ к которым россияне получат бесплатно, составят к концу февраля, передает ТАСС.
С таким заявлением выступил в среду глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.
Соответствующее предложение озвучил ранее президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.
В ведомстве говорили, что готовы вести дискуссию касательно возможной компенсации телекоммуникационным операторам на предоставление бесплатного для населения доступа к социально значимым ресурсам.